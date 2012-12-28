Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
В России
44
38 минут назад
ФАС выявила медицинский картель на сумму 277 млн рублей
Торги на поставку медицинских изделий и расходных материалов проходили для учреждений здравоохранения Москвы.
Уточняется, что в действиях хозяйствующих субъектов ФАС России выявила признаки заключения ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) при участии в 114 закупочных процедурах на поставку медицинских изделий и расходных материалов для учреждений здравоохранения Москвы. Выявление признаков сговора осуществлялось в том числе с использованием ГИС «Антикартель».
По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 276 961 000 рублей.
В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы
0
0
0
0
0
Комментарии