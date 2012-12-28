Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Президент РФ подписал закон о крестах на гербе России
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в описание государственного герба РФ.
Изменения внесены в закон «О Государственном гербе Российской Федерации». Согласно нововведениям, описание герба дополняется указанием на то, что малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами герба, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами», — говорится в законе.
В сопроводительных документах отмечалось, что изменения позволят предотвратить искажение одного из официальных символов Российской Федерации.
