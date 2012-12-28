Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
сегодня, 15:07
ФАС возбудила дело в отношении «Дымовского колбасного производства»
Поводом стало обращение АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат».
Уточняется, что в ведомство обратилось АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». Общество сообщило, что с 1993 года производит и реализует колбасные изделия под брендом «Останкино», в том числе с 2001 года — колбасу «Праздничная». В начале 2000-х годов это обозначение также стали использовать иные компании для маркировки колбасной продукции. Товары выпускались в больших объемах и пользовались популярностью у широкого круга потребителей, — говорится в пресс-релизе ведомства.
В 2022 году ООО «Дымовское колбасное производство» получило право пользования товарным знаком «Праздничная». После этого организация предъявила иски о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав к индивидуальным предпринимателям, реализовавшим колбасу с одноименным названием в 2019 и 2021 годах. В связи с этим ряд компаний решили прекратить производство такого ассортимента. Как отмечает заявитель, при этом ООО «Дымовское колбасное производство» продолжило препятствовать использованию обозначения «Праздничная». Общество направило претензии и исковые заявления в суды.
Таким образом, компания может получать необоснованные преимущества перед конкурентами, которые реализовывали колбасную продукцию с аналогичным названием до регистрации спорного товарного знака, а также причинить им убытки.
ФАС России возбудила дело. Комиссия проверит действия ООО «Дымовское колбасное производство» на предмет соответствия нормам Закона о защите конкуренции.
