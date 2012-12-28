Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
В мире
сегодня, 14:19
Абхазия осталась без электричества из-за аварии на высоковольтной линии
После проведённых ремонтных работ электроснабжение было восстановлено, причиной отключения была названа неблагоприятная погода.
«Аварийное отключение на ВЛ «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара». Без света остались все районы Абхазии», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным Sputnik Абхазия, причиной масштабного ЧП стал сильный снегопад, обрушившийся на регион в ночь с 28 на 29 декабря. Непогода, предположительно, привела к повреждению ключевых линий электропередачи, что оставило без света потребителей во всех районах, — пишет МК.
Особенно серьезная ситуация сложилась в сельских населенных пунктах. В Гудаутском районе отключения затронули более десяти сел, включая Хыпсту, Лыхны и Дурипш. Перебои с электричеством также зафиксированы в поселках Гагрского района, таких как Лдзаа и Цандрыпш, а также в Очамчырском, Ткуарчалском и Сухумском районах.
Восстановительные работы осложнены сложными погодными условиями и, вероятно, необходимостью доступа к оборудованию в горной местности. Энергетикам предстоит найти и устранить повреждения на протяженных линиях. О сроках полного восстановления подачи электроэнергии пока не сообщается.
В мае сообщалось, что часть Абхазии осталась без электричества из-за сильного ветра. Перебои с подачей электроэнергии были зафиксированы в Ткуарчале, а также в Очамчырском и Гулрыпшском районах, — пишут «Известия».
