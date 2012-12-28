Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Зима возвращается в Липецкую область
Погода в Липецке
В районах Сокола, Сырского и Коровино, части Левого берега отключат холодную воду
Общество
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
В доме тербунца нашли трехлитровые банки с марихуаной
Происшествия
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
Кто в ответе за свалку в центре Липецка?
Общество
Улицы Липецка расчищают от снега больше 80-ти единиц спецтехники
Общество
Читать все
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
Кто в ответе за свалку в центре Липецка?
Общество
Мороз и снег: погода в новогоднюю ночь порадует липчан
Погода в Липецке
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
Улица Военных корреспондентов может появиться в Липецке
Общество
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Культура
В Задонском округе уничтожили снаряд времён Великой Отечественной войны
Происшествия
Дед Мороз и Снегурочка подарили сказку липецким дворам: предновогодний тур организовала депутат Ольга Митрохина
Общество
«Запал работать на службе государевой не пропал, а, скорее, только укрепился»
Общество
Читать все
В мире
65
сегодня, 14:19

Абхазия осталась без электричества из-за аварии на высоковольтной линии

После проведённых ремонтных работ электроснабжение было восстановлено, причиной отключения была названа неблагоприятная погода.

В Абхазии произошло полное отключение электроэнергии в результате аварии на высоковольтных линиях, — сообщили в пресс-службе министерства энергетики страны.

«Аварийное отключение на ВЛ «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара». Без света остались все районы Абхазии», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным Sputnik Абхазия, причиной масштабного ЧП стал сильный снегопад, обрушившийся на регион в ночь с 28 на 29 декабря. Непогода, предположительно, привела к повреждению ключевых линий электропередачи, что оставило без света потребителей во всех районах, — пишет МК.

Особенно серьезная ситуация сложилась в сельских населенных пунктах. В Гудаутском районе отключения затронули более десяти сел, включая Хыпсту, Лыхны и Дурипш. Перебои с электричеством также зафиксированы в поселках Гагрского района, таких как Лдзаа и Цандрыпш, а также в Очамчырском, Ткуарчалском и Сухумском районах.

Восстановительные работы осложнены сложными погодными условиями и, вероятно, необходимостью доступа к оборудованию в горной местности. Энергетикам предстоит найти и устранить повреждения на протяженных линиях. О сроках полного восстановления подачи электроэнергии пока не сообщается.

В мае сообщалось, что часть Абхазии осталась без электричества из-за сильного ветра. Перебои с подачей электроэнергии были зафиксированы в Ткуарчале, а также в Очамчырском и Гулрыпшском районах, — пишут «Известия».
электричество
Абхазия
авария
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить