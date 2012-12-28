Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
сегодня, 12:35
В Театре имени Пушкина прощаются с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года.
Десятки людей собрались у здания Театра имени Пушкина в Москве на прощание с народной артисткой России Верой Алентовой.
Проститься с актрисой пришла министр культуры России Ольга Любимова. На церемонии свои соболезнования выразил народный артист РФ Александр Олешко.
«Я хотел сказать ей спасибо как зрителю и как человеку, у которого много чему можно научиться. Достоинству, бережному отношению к семье, профессии. Это люди-легенды, это люди, которые сопровождали жизни наших родителей, нашу жизнь. Таких уже не будет», — заявил Олешко.
На Тверском бульваре, рядом с памятником основателям Камерного театра народным артистам РСФСР Александру Таирову и Алисе Коонен, коллектив Театра Пушкина организовал фотовыставку, посвященную Вере Алентовой. На черно-белых снимках запечатлена игра артистки в спектаклях «Дети солнца», «Разбитое счастье», «Любовь. Письма», «Жил-был я», «Счастливые дни», «Шоколадный солдатик», «Я — женщина», «Девичник club».
Фотовыставка сменила афиши репертуара. Под фотографией, на месте которой ранее находилась афиша спектакля «Мадам Рубинштейн» с Алентовой в главной роли, 25 декабря, в день смерти актрисы, появился стихийный мемориал: свечи, белые и красные розы, гвоздики, хризантемы. Поклонники народной артистки несли цветы к мемориалу и на вторые, и на третьи сутки со дня ее смерти.
Официальное время начала церемонии — 11:00 по московскому времени, однако близкие, коллеги и поклонники творчества народной артистки начали собираться у дверей театра еще с 10 часов утра. Они несут цветы и записки. Гроб с телом актрисы установлен на Основной сцене театра, там же размещены венки и портрет Алентовой. На экране идет демонстрация слайд-шоу из творческой и закулисной жизни артистки. Ожидается, что гражданская панихида продлится до 13:00 мск, после чего Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище - рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.
Всю свою профессиональную жизнь Алентова посвятила Театру Пушкина: в 1965 году она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ и была принята в труппу, которую с тех пор не покидала. В 2025 году Алентова отметила 60-летие своей службы в театре. 26 декабря руководство учреждения объявило об отмене всех спектаклей, запланированных в день прощания с актрисой.
