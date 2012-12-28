Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Зима возвращается в Липецкую область
Погода в Липецке
В районах Сокола, Сырского и Коровино, части Левого берега отключат холодную воду
Общество
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
В доме тербунца нашли трехлитровые банки с марихуаной
Происшествия
Улицы Липецка расчищают от снега больше 80-ти единиц спецтехники
Общество
Липецкие легкоатлеты собрали в столице призы олимпийцев ЦСКА
Спорт
Мошенники обманули липчанина при покупке фаркопа на «БМВ»
Происшествия
Читать все
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Улицы Липецка расчищают от снега больше 80-ти единиц спецтехники
Общество
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
Кто в ответе за свалку в центре Липецка?
Общество
Мошенники обманули липчанина при покупке фаркопа на «БМВ»
Происшествия
В доме тербунца нашли трехлитровые банки с марихуаной
Происшествия
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
Мороз и снег: погода в новогоднюю ночь порадует липчан
Погода в Липецке
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Культура
Читать все
В России
98
сегодня, 12:35

В Театре имени Пушкина прощаются с народной артисткой РФ Верой Алентовой

Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года.

Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой началась в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, — передает ТАСС.

Десятки людей собрались у здания Театра имени Пушкина в Москве на прощание с народной артисткой России Верой Алентовой.

Проститься с актрисой пришла министр культуры России Ольга Любимова. На церемонии свои соболезнования выразил народный артист РФ Александр Олешко.

«Я хотел сказать ей спасибо как зрителю и как человеку, у которого много чему можно научиться. Достоинству, бережному отношению к семье, профессии. Это люди-легенды, это люди, которые сопровождали жизни наших родителей, нашу жизнь. Таких уже не будет», — заявил Олешко.

На Тверском бульваре, рядом с памятником основателям Камерного театра народным артистам РСФСР Александру Таирову и Алисе Коонен, коллектив Театра Пушкина организовал фотовыставку, посвященную Вере Алентовой. На черно-белых снимках запечатлена игра артистки в спектаклях «Дети солнца», «Разбитое счастье», «Любовь. Письма», «Жил-был я», «Счастливые дни», «Шоколадный солдатик», «Я — женщина», «Девичник club».

Фотовыставка сменила афиши репертуара. Под фотографией, на месте которой ранее находилась афиша спектакля «Мадам Рубинштейн» с Алентовой в главной роли, 25 декабря, в день смерти актрисы, появился стихийный мемориал: свечи, белые и красные розы, гвоздики, хризантемы. Поклонники народной артистки несли цветы к мемориалу и на вторые, и на третьи сутки со дня ее смерти.

Официальное время начала церемонии — 11:00 по московскому времени, однако близкие, коллеги и поклонники творчества народной артистки начали собираться у дверей театра еще с 10 часов утра. Они несут цветы и записки. Гроб с телом актрисы установлен на Основной сцене театра, там же размещены венки и портрет Алентовой. На экране идет демонстрация слайд-шоу из творческой и закулисной жизни артистки. Ожидается, что гражданская панихида продлится до 13:00 мск, после чего Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище - рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Всю свою профессиональную жизнь Алентова посвятила Театру Пушкина: в 1965 году она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ и была принята в труппу, которую с тех пор не покидала. В 2025 году Алентова отметила 60-летие своей службы в театре. 26 декабря руководство учреждения объявило об отмене всех спектаклей, запланированных в день прощания с актрисой.
прощание
Алентова
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить