Зима возвращается в Липецкую область
Погода в Липецке
В районах Сокола, Сырского и Коровино, части Левого берега отключат холодную воду
Общество
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
В доме тербунца нашли трехлитровые банки с марихуаной
Происшествия
Самый сильный ельчанин отличился в Сибири
Спорт
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Улицы Липецка расчищают от снега больше 80-ти единиц спецтехники
Общество
Липецкие легкоатлеты собрали в столице призы олимпийцев ЦСКА
Спорт
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
В России
40
37 минут назад

В РФ утвердили закон о получателях пенсии за выслугу лет

Согласно закону, периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», зачитываются при назначении пенсий за выслугу лет. Для граждан, ранее служивших в силовых ведомствах, но не имевших полных 20 лет выслуги, каждый день участия в СВО в составе добровольческих формирований будет засчитываться за два дня службы.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о зачислении периода пребывания в добровольческих формированиях в стаж при назначении пенсии за выслугу лет, — передает РИА Новости.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Новым законом предусматривается распространение условий пенсионного обеспечения, предусмотренных законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей», на лиц, проходивших службу в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других государств, с которыми РФ заключены соответствующие международные соглашения.

Согласно принятой норме, если пенсионер из числа указанных лиц поступит на службу в органы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий иностранных государств, то выплата назначенной ему пенсии на время службы будет приостановлена.

Кроме того, вносятся изменения в ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации», которым предусматривается обеспечение пенсионеров-силовиков из новых регионов РФ по общероссийским нормам. В частности, действие закона будет распространяться также на лиц, которые служили в армии, полиции, нацгвардии Украины, СБУ или других украинских спецслужбах с 12 мая 2014 года и по 31 декабря 2014 года.

Назначение пенсий указанным лицам будет осуществляться при условии подтверждения факта неучастия в противоправных действиях против России, ДНР, ЛНР и их населения. При этом законом предусматривается, что засчитываться будут только периоды военной службы или иной приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы и другой деятельности до 11 мая 2014 года включительно.
