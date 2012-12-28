В РФ утвердили закон о получателях пенсии за выслугу лет

Согласно закону, периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», зачитываются при назначении пенсий за выслугу лет. Для граждан, ранее служивших в силовых ведомствах, но не имевших полных 20 лет выслуги, каждый день участия в СВО в составе добровольческих формирований будет засчитываться за два дня службы.