В мире
64
сегодня, 10:54

Таиланд ужесточил правила въезда для иностранцев

Таиланд ужесточил правила въезда, и русских туристов всё чаще разворачивают на границе.

Россиян разворачивают на тайской границе — власти Таиланда ужесточили правила въезда в страну из-за конфликта с Камбоджей.

Стала известна возможная причина отказа россиянам во въезде в Таиланд — по новым правилам они теперь смогут попасть в эту страну Азии только по воздуху, — пишет Lenta.ru ссылкой на Telegram-канал Baza.

20-летнему туристу и блогеру Павлу Викулову из Санкт-Петербурга отказали во въезде. Сначала он жил в Камбодже два месяца, а позже уже из Лаоса отправился на автобусе до Бангкока. На сухопутной границе его и других пассажиров, которые не являются жителями Юго-Восточной Азии, отправили на дополнительную проверку.

В один момент к очереди вышла пограничница, чтобы проверить у собравшихся обратные билеты и паспорта. Увидев российский документ, она сказала: «Russian — no». Блогер утверждает, что отказов было много, и основная причина в том, что он пытается попасть в страну по земле. Это ему разъяснили через переводчика. Также японский турист рассказал молодому человеку, что отказов было много.

Ранее местные издания сообщали, что как минимум 185 иностранцам было отказано во въезде в Таиланд. Страна ужесточила въездной контроль для граждан третьих стран из-за обострения конфликта с Камбоджей. Власти опасаются, что безвизовый режим могут использовать для операций, угрожающих безопасности — в частности, для вербовки наёмников или шпионов среди пассажиров из Восточной Европы и Северной Азии.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи начались 8 декабря. В связи с этим россиян попросили не посещать некоторые районы королевства. Позже появилась информация, что иностранных туристов, в том числе россиян, начали массово задерживать после прилета в Таиланд.
Таиланд
туризм
въезд
