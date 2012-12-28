Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
сегодня, 10:07
Президент РФ утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
Поправки были внесены в действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
Соответствующий документ опубликован на сайте правового портала.
Данный закон вступает в силу 1 января 2026 года.
Документ на рассмотрение Госдумы ранее был внесен парламентариями от «Единой России» во главе с первым зампредом Совфеда, секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Изменения внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
У выбора даты есть историческое обоснование — 19 апреля 1943 года был издан указ №39 — первый правовой акт, который официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основы для привлечения преступников к ответственности, — передает ТАСС.
