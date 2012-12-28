Все новости
В России
72
сегодня, 10:07

Президент РФ утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа

Поправки были внесены в действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление в стране новой памятной даты 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Соответствующий документ опубликован на сайте правового портала.

Данный закон вступает в силу 1 января 2026 года.

Документ на рассмотрение Госдумы ранее был внесен парламентариями от «Единой России» во главе с первым зампредом Совфеда, секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Изменения внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

У выбора даты есть историческое обоснование — 19 апреля 1943 года был издан указ №39 — первый правовой акт, который официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основы для привлечения преступников к ответственности, — передает ТАСС.
Комментарии

