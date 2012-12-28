В России
55 минут назад
При пожаре в автосервисе пострадали три человека
Огонь локализовали на 1 тыс. кв. м. "Пожар в промзоне на улице Транспортной локализован. Сейчас службы работают над его полной ликвидацией. На месте также находятся спасатели и бригады коммунальных предприятий - в общей сложности 60 человек. Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, на территории промзоны официально жилые дома отсутствуют, но на верхних этажах здания могли временно жить люди, эту информацию будут проверять.
