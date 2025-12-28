В России
Новогодняя гирлянда чуть не спалила частный дом
Инцидент произошел в частном доме, расположенном на Ворошиловском проспекте в городе Ростов-на-Дону. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание новогодней гирлянды — хозяева оставили ее включенной в сеть без присмотра.
Прибывшим на место пожарным удалось быстро локализовать возгорание. Пожарные ликвидировали огонь на площади один квадратный метр. В тушении участвовали восемь сотрудников МЧС и две единицы специальной техники.
