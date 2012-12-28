Все новости
Вандалы разнесли подъезд на улице Космонавтов
Происшествия
В Становом простятся с 28-летним участником СВО
Общество
Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
Происшествия
Липчан по городу возит настоящий Дед Мороз
Общество
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
126 дворников и грузчиков чистят снег на улицах Липецка
Общество
Полицейские задержали в Липецке обокравшую пенсионерку лже-медработницу
Происшествия
Выходные в Липецке: бал-маскарад, вязанный Дед Мороз и «Гастрабайтер-блюз»
Общество
В Липецкой области снег и до -5
Погода в Липецке
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
А знаете ли вы
В России
65
52 минуты назад

Три альпиниста погибли в горах Казахстана

Спасатели МЧС Казахстана обнаружили в горах Алма-Аты на высоте 3700 метров в районе пика "Локомотив" тела трех человек, которые 24 декабря пошли по горному маршруту и перестали выходить на связь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.

"Поисково-спасательные работы в Медеуском районе города Алматы завершены. В районе пика "Локомотив" на высоте около 3 700 метров над уровнем моря спасателями обнаружены тела двух человек. Ранее в ходе поисково-спасательных работ был найден еще один погибший из этой же группы. В результате происшествия погибли три человека", - говорится в сообщении МЧС.

В пресс-службе МЧС республики сообщили, что погибшие не были профессиональными альпинистами. Все трое - граждане Казахстана.

В поисково-спасательной операции участвовали около 80 человек, 12 единиц техники, четыре кинологических расчета и четыре беспилотных летательных аппарата. Работы проводились в сложных высокогорных условиях и осложнялись низкими температурами, разреженным воздухом, лавинной опасностью и сложным рельефом местности, что ограничивало применение авиации и замедляло продвижение поисковых групп, отметили в ведомстве.
