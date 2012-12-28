Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
52 минуты назад
Три альпиниста погибли в горах Казахстана
"Поисково-спасательные работы в Медеуском районе города Алматы завершены. В районе пика "Локомотив" на высоте около 3 700 метров над уровнем моря спасателями обнаружены тела двух человек. Ранее в ходе поисково-спасательных работ был найден еще один погибший из этой же группы. В результате происшествия погибли три человека", - говорится в сообщении МЧС.
В пресс-службе МЧС республики сообщили, что погибшие не были профессиональными альпинистами. Все трое - граждане Казахстана.
В поисково-спасательной операции участвовали около 80 человек, 12 единиц техники, четыре кинологических расчета и четыре беспилотных летательных аппарата. Работы проводились в сложных высокогорных условиях и осложнялись низкими температурами, разреженным воздухом, лавинной опасностью и сложным рельефом местности, что ограничивало применение авиации и замедляло продвижение поисковых групп, отметили в ведомстве.
