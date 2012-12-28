Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
Из-за взрыва газового баллона в Ленобласти эвакуировали 11 человек
Прибывшие на место пожарные эвакуировали 11 рабочих. Сообщение о пожаре в деревне Вяжищи в Лужском районе поступило в экстренные службы 27 декабря в 14:17. Газовый баллон взорвался в двухэтажном здании, отчего загорелись строительные леса и прочие материалы.
В пресс-службе МЧС сообщили, что в ходе тушения были спасены три человека, восемь человек были эвакуированы. Пострадавших нет. Причины взрыва баллона предстоит выяснить компетентным органам. Подробности устанавливаются.
