Вице-спикер парламента Черногории раскрыл сроки введения виз для россиян

В Черногории надеются отложить введение виз для россиян до вступления в Евросоюз (ЕС) или даже вовсе избежать этого сценария, рассказал «Известиям» вице-спикер парламента республики Николла Камадж.

«Черногория сейчас активизирует свои усилия по вступлению в ЕС в качестве 28-го члена к 2028 году. Фундаментальное требование этого процесса — полное приведение нашей визовой политики в соответствие со стандартами ЕС. Премьер-министр Милойко Спайич недавно подтвердил, что правительство готово уделять приоритетное внимание этим требованиям ЕС, что делает весьма вероятным введение или полное внедрение более строгих визовых правил для российских граждан в 2026 году. Но это не означает, что нам необходимо вводить визовый режим до вступления в ЕС. Надеюсь, что в этом не будет необходимости даже тогда», — сказал политик.Камадж отметил, что эти изменения необходимы для европейской интеграции Черногории и выразил надежду, что к «2028 году глобальные конфликты закончатся, и мы снова сможем сосредоточиться на мирном культурном обмене, который определяет нашу общую человечность».