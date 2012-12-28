Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла
Вице-спикер парламента Черногории раскрыл сроки введения виз для россиян
В Черногории надеются отложить введение виз для россиян до вступления в Евросоюз (ЕС) или даже вовсе избежать этого сценария, рассказал «Известиям» вице-спикер парламента республики Николла Камадж.
Камадж отметил, что эти изменения необходимы для европейской интеграции Черногории и выразил надежду, что к «2028 году глобальные конфликты закончатся, и мы снова сможем сосредоточиться на мирном культурном обмене, который определяет нашу общую человечность».
