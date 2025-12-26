Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла
В России
95
сегодня, 16:33
ФСБ задержала готовившую теракт против российского военнослужащего девушку
18-летняя россиянка была завербована украинскими спецслужбами.
«Моим заданием было прикрепить взрывное устройство к одной из машин по указанию куратора. Но в ходе проведения была задержана сотрудниками ФСБ», — рассказала задержанная в ходе допроса.
Она признала вину и выразила раскаяние.
По данным ФСБ, подозреваемая получила самодельное взрывное устройство мощностью 400 г в тротиловом эквиваленте и планировала установить его на автомобиле возле воинской части в Ставрополе.
В декабре текущего года задержанная попала под влияние телефонных мошенников, склонивших её под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта.
Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта»), 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.
Задержание россиянки, готовившей теракт, произошло с поличным и попало на видео. На камеру зафиксирован момент, когда девушка идет по улице, снимает обстановку на мобильный телефон и в режиме реального времени передает это куратору, который должен был указать ей, под какой автомобиль закладывать СВУ.
Далее сотрудники ФСБ останавливают девушку на улице неподалеку от парковки и обнаруживают в ее рюкзаке СВУ. Бомбу изъял и обезвредил робот-сапер, — пишет Lenta.ru.
1
0
0
0
0
Комментарии