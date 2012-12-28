Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
В Курской области при атаке беспилотников погиб 57-летний мужчина
Происшествие случилось в деревне Ходяковке.
«К глубокой скорби, 57-летний мужчина погиб. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — заявил глава региона.
Кроме того, в селе Крупец Рыльского района от дрона пострадал 54-летний пожарный. С осколочными ранениями он доставлен в Рыльскую ЦРБ, — рассказал Хинштейн.
Сообщая об этих происшествиях, курский губернатор в очередной раз обратился к жителям области с просьбой быть крайне бдительными.
