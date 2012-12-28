Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
ФАС возбудила дело в отношении «Светофора» о нарушении Закона о торговле
Дистрибьютор «Светофора» нарушил торговое законодательство в отношении производителя «Доширака». Аналогичное нарушение выявлено в договорах поставки между логистическим центром ООО «Тюменьритейлгрупп» и еще 28 производителями продовольственных товаров.
Уточняется, что документ содержал условия, согласно которым не был установлен предельный срок оплаты продовольствия, а нереализованный товар подлежал возврату поставщику. По Закону о торговле максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней, — говорится в пресс-службе ФАС.
Отмечается, что ООО «Тюменьритейлгрупп» производило оплату отдельной продукции с нарушением установленных торговым законодательством сроков. Это вынуждало поставщика привлекать дополнительные средства, что могло сказаться на отпускных ценах на товары, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия.
Тюменское УФАС России возбудило дело в отношении логистического центра «Светофора» и признало его нарушившим Закон о торговле. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ
