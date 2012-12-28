Все новости
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
Сбившего женщину на переходе водителя нашли — он был пьян
Происшествия
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
19-летний парень госпитализирован после аварии под Липецком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла
Общество
Почти на пяти десятках улиц и в десяти садоводчествах отключат электричество
Общество
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
Бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских липецкий суд назначил 13 лет общего режима
Происшествия
Липчанин забрал колонку из пункта выдачи заказов без оплаты — ему грозит срок за кражу
Происшествия
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
На Тракторном автомобиль вылетел на рельсы и загородил дорогу трамваям
Происшествия
На выезде из Грязей в ДТП попали три легковушки
Происшествия
Строитель обокрал свой объект и коллег более чем на 820 000 рублей
Происшествия
19-летний парень госпитализирован после аварии под Липецком
Происшествия
Подруга подкинула проблем: знакомая обманула липчанку на десятки тысяч при покупке мебели
Происшествия
33-летнюю липчанку обманули при покупке икры через интернет
Происшествия
В России
56
сегодня, 13:16

В России выпускают обновленную купюру 1000 рублей

Банк России представил новую купюру номиналом 1 тысяча рублей. Новая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Банк России вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 1000 рублей, — говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что обновленная банкнота выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс. Тысячерублевая банкнота сохранила цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме.

На банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты.

Отмечается, что банкнота выпуска 2025 года является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений.

Купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне — Саратовский автомобильный мост, теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев в Казани.

В широкое обращение обновленная банкнота может поступить после настройки оборудования банками и торгово-сервисными предприятиями, этот процесс обычно занимает год-полтора, — сообщил зампред ЦБ Сергей Белов на пресс-конференции.

«В ближайшее время банкноты будут выданы кредитным организациям. После того, как произойдет настройка оборудования, этот процесс непростой, от года до полутора занимает, после этого, конечно, банкнота будет поступать в более широкое обращение. На это нужно время», — заявил Белов.

Он добавил, что, вероятно, это может произойти в 2027 году. При этом зампред не исключил, что модернизированная купюра в 1000 рублей может поступить в широкое обращение и раньше — в конце 2026 года — благодаря тому, что процесс настройки оборудования уже отлажен.

«Это третья банкнота обновленная, процесс налажен, он пойдет, скорее всего, быстрее. Будем надеяться, что, может быть, в конце 2026 года банкнота появится в широком обращении», — подчеркнул зампред ЦБ РФ.

Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, так как некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию общества. Предполагалось, что лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней (выпуска 2023 года), голосование проходило только за изображения на оборотной стороне, — передает «Интерфакс».
банкноты
купюры
ЦБ РФ
Комментарии

