В России
51
сегодня, 12:19

В ЦБ РФ не планируют массовое внедрение полимерных банкнот

Банкноты 1000 рублей образца 1997 года останутся в обращении до естественной замены на новые купюры.

Полимерные банкноты менее защищены от подделки, массовый выпуск таких денег не планируется, — заявил на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

«Думаю, что банкноты высокого номинала у нас довольно-таки устойчивы к различным воздействиям, поэтому необходимости в том, чтобы переходить на полимерные изделия у нас точно нет. Те выпуски, которые были, это касалось памятных банкнот. Они выпускались в небольшом количестве. Кроме того, могу сказать, что полимерные банкноты менее защищены с точки зрения подделок, исходя из технологии производства», — сказал он, подчеркнув, что бумажные деньги больше подходят для наличного обращения в РФ.

Он также заявил, что новые банкноты номиналом 1000 рублей поступят в обращение постепенно. Этот процесс, по словам зампреда ЦБ РФ, может занимать до полутора лет, — пишут «Известия».

Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис 28 ноября направили обращение на имя главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной с предложением ввести новую купюру номиналом 10 тысяч рублей. Тогда парламентарии указали, что в настоящее время для крупных покупок нужны большие объемы наличных.
деньги
банкноты
купюры
