Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Подруга подкинула проблем: знакомая обманула липчанку на десятки тысяч при покупке мебели
В России
47
32 минуты назад
В РФ зафиксирован всплеск заражения мышиной лихорадкой
В России растет количество случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Случаи зарегистрировали в 8 федеральных округах и 54 регионах.
Отмечается, что заболеваемость зарегистрирована в восьми федеральных округах и 54 субъектах России. При этом среди заразившихся 86 процентов составили городские жители.
Глава отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Удмуртской республике Анастасия Сидорова заявила, что в регионе сельское население болеет меньше, чем городское. «Это связано с тем, что большинство пациентов — из Ижевска и Завьяловского района. Они ездят на свои садовые участки и заражаются именно там», — рассказала она.
В Роспотребнадзоре сообщили изданию, что для мышиной лихорадки характерны циклические подъемы заболеваемости каждые два-четыре года.
0
0
0
0
0
Комментарии