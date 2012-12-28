В школах введут новые правила разрешения конфликтов с учениками

Минпросвещения утвердило новые правила на случай конфликтной ситуации с учениками для руководителей образовательных организаций. Отмечается, что инструкция состоит из пяти этапов разрешения конфликта, на каждый из которых отводится от одного до трёх дней.