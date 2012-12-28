В России
В России введут новую формулу расчета экосбора на шины
С 1 января 2026 года в России планируют ввести новую систему расчета экологического сбора на автомобильные шины, сообщили «Известиям» источники в правительстве.
В пресс-службе Минпромторга «Известиям» подтвердили, что такие изменения готовятся. Там сообщили, что ведомство согласовало проект постановления правительства о пересмотре расчета базовой ставки экологического сбора.
«Ставка экосбора повысится для участников рынка, которые осуществляют реализацию канцерогенно-опасных шин. Четкое определение канцерогенной безопасности шин есть в ГОСТ Р 51893-2024 «Шины пневматические», который вступил в силу в сентябре 2025 года», — сообщили там.
В 2025 году экосбор за т шин составляет около 185 тыс. рублей (базовая ставка 10,3 тыс. умножается на коэффициент сложности утилизации 18). С 2026-го базовая ставка вырастет до 11,1 тыс., а для шин без сертификата безопасности добавится дополнительный повышающий коэффициент. В результате экосбор за т опасных покрышек может достичь 389 тыс. рублей, пояснил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.
