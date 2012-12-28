В России
сегодня, 15:57
Вице-премьер Новак заявил о росте нефтедобычи в РФ в 2026 году примерно на 2%
«В этом году мы выйдем на уровень добычи (нефти) примерно, как в 2024 году — 516 млн тонн. На 2026 год у нас заложен рост примерно на 2% в соответствии прогнозом социально-экономического развития — 525 млн тонн», — сказал Новак.
Вице-премьер также заявил, что сейчас ситуация на рынке нефтепродуктов в России остается стабильной и сбалансированной, — передает ТАСС.
«Что касается рынка нефтепродуктов — в настоящее время он абсолютно сбалансирован. Период повышенного спроса мы прошли фактически в ручном режиме управления. <...> Правительством принимались соответствующие меры по насыщению рынка нефтепродуктов вместе с нефтяными компаниями. С бизнесом мы проводили в постоянном режиме штабы и сейчас проводим, постоянно мониторим ситуацию вместе с Минэнерго, вместе с ФАС и компаниями», — сказал вице-премьер.
Новак отметил, что запасы топлива, которые использовались в период повышенного спроса, в настоящее время восстановлены и превышают показатели прошлого года. «Поэтому ситуация абсолютно стабильная», — подчеркнул он.
