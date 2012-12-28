Все новости
В России
67
сегодня, 15:57

Вице-премьер Новак заявил о росте нефтедобычи в РФ в 2026 году примерно на 2%

Вице-премьер также заявил, что сейчас ситуация на рынке нефтепродуктов в России остается стабильной и сбалансированной.

Добыча нефти в России по итогам нынешнего года останется на уровне предыдущего года и составит 516 млн тонн, — передает «Интерфакс». В следующем году ожидается увеличение добычи примерно на 2% — до 525 млн тонн, — заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«В этом году мы выйдем на уровень добычи (нефти) примерно, как в 2024 году — 516 млн тонн. На 2026 год у нас заложен рост примерно на 2% в соответствии прогнозом социально-экономического развития — 525 млн тонн», — сказал Новак.

Вице-премьер также заявил, что сейчас ситуация на рынке нефтепродуктов в России остается стабильной и сбалансированной, — передает ТАСС.

«Что касается рынка нефтепродуктов — в настоящее время он абсолютно сбалансирован. Период повышенного спроса мы прошли фактически в ручном режиме управления. <...> Правительством принимались соответствующие меры по насыщению рынка нефтепродуктов вместе с нефтяными компаниями. С бизнесом мы проводили в постоянном режиме штабы и сейчас проводим, постоянно мониторим ситуацию вместе с Минэнерго, вместе с ФАС и компаниями», — сказал вице-премьер.

Новак отметил, что запасы топлива, которые использовались в период повышенного спроса, в настоящее время восстановлены и превышают показатели прошлого года. «Поэтому ситуация абсолютно стабильная», — подчеркнул он.
