В России
88
48 минут назад
Умерла народная артистка РФ Вера Алентова
Актрисе театра и кино стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким.
Известно, что актрисе театра и кино стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.
«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», — говорится на сайте учреждения культуры.
Всемирную известность Алентова получила после главной роли в фильме «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова, который получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году. В браке с Владимиром Меньшовым у нее родилась дочь Юлия — актриса‚ телеведущая.
Ранее стало известно, что народной артистке России Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким.
По информации источника Telegram-канал Msk1.ru, 83-летнюю актрису театра и кино вынесли на носилках и поместили в машину скорой помощи, где оказали помощь.
Лобоцкого не стало 20 декабря. Он был бывшим супругом актрисы Юлии Рутберг и звездой кино и сериалов. В частности, он сыграл в «Молодежке» и «Калашникове». В ближайшее время к выходу готовятся еще два фильма с его участием — «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».
