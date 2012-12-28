Все новости
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
На 12 улицах и в трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Липчанка торговала контрафактными сигаретами: у неё конфисковали «Киа»
Происшествия
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Бензин снова подешевел в Липецкой области
Экономика
«Айфон купи»: 20-летний липчанин перевёл продавцу-мошеннику 170 долларов
Происшествия
Леса перед Новым городом начали охранять казаки
Общество
Пьяный водитель без прав и страхового полиса хотел откупиться взяткой в 50 000 рублей
Происшествия
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Летучие мыши продолжают залетать в квартиры липчан
Общество
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Общество
В России
14
11 минут назад

Площадь возгорания в порту Темрюка увеличилась до 4 тысяч кв. метров

Отмечается, что попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива удалось избежать.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что площадь возгорания резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка, возникшего после атаки беспилотников, возросла до 4 тысяч квадратных метров.

«Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд. Всего задействовано 99 человек и 26 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — уточняется в Телеграм-канале Оперштаба Кубани.

Подчеркивается, что пожар возник в результате атаки БПЛА ночью 25 декабря. Пострадавших нет. Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено.
беспилотники
атака
пожар
0
0
0
0
0

