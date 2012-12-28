В России
Площадь возгорания в порту Темрюка увеличилась до 4 тысяч кв. метров
Отмечается, что попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива удалось избежать.
«Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд. Всего задействовано 99 человек и 26 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — уточняется в Телеграм-канале Оперштаба Кубани.
Подчеркивается, что пожар возник в результате атаки БПЛА ночью 25 декабря. Пострадавших нет. Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено.
