Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Отец отсудил у дочери машину
Общество
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
Детские пособия и пенсии липчане получат досрочно
Общество
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
«Айфон купи»: 20-летний липчанин перевёл продавцу-мошеннику 170 долларов
Происшествия
Жалюзи за 47 тысяч рублей пропускали свет: отсудить за них деньги не удалось
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Летучие мыши продолжают залетать в квартиры липчан
Общество
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Бензин снова подешевел в Липецкой области
Экономика
Пьяный водитель без прав и страхового полиса хотел откупиться взяткой в 50 000 рублей
Происшествия
В России
4
20 минут назад

В Роструде разъяснили порядок выплаты 13-й зарплаты

Законодательство не требует от работодателей обязательной выплаты 13-й зарплаты.

Роструд пояснил в своем официальном Telegram-канале, что 13-я зарплата — это не миф, а вполне реальная практика во многих компаниях. Однако она не является обязательной и не гарантируется законом.

«Понятие 13-я зарплата вошло в обиход в советское время, когда руководство предприятий в конце года поощряло ответственных работников, выплачивая им премию в размере месячного оклада. Сегодня 13-я зарплата это, как правило, годовая премия», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами

В некоторых компаниях 13-я зарплата положена только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил свои КПЭ (ключевые показатели эффективности). В других случаях она может быть выплачена всем сотрудникам независимо от результатов работы. Иногда размер выплаты может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности.

Лучше всего посмотреть внутренние документы организации или уточнить у отдела кадров. Если в компании принято выплачивать 13-ю зарплату, эта информация должна быть доступной, — резюмировали в Роструде.


зарплата
выплаты
экономика
Комментарии

