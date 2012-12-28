В России
В Роструде разъяснили порядок выплаты 13-й зарплаты
Законодательство не требует от работодателей обязательной выплаты 13-й зарплаты.
«Понятие 13-я зарплата вошло в обиход в советское время, когда руководство предприятий в конце года поощряло ответственных работников, выплачивая им премию в размере месячного оклада. Сегодня 13-я зарплата это, как правило, годовая премия», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами
В некоторых компаниях 13-я зарплата положена только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил свои КПЭ (ключевые показатели эффективности). В других случаях она может быть выплачена всем сотрудникам независимо от результатов работы. Иногда размер выплаты может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности.
Лучше всего посмотреть внутренние документы организации или уточнить у отдела кадров. Если в компании принято выплачивать 13-ю зарплату, эта информация должна быть доступной, — резюмировали в Роструде.
