Операторы сотовой связи поднимут цены на услуги с 2026 года
Уточняется также, что изменение условий связано с увеличением НДС, инфляцией и инвестициями в развитие сети.
Абоненты стали получать предупреждения об увеличении тарифов от сотовых компаний. При этом некоторые операторы подтвердили информацию о повышении цен.
В рассылке одной из телеком-компаний говорится, что рост абонентской платы связан с «обновлением стоимости некоторых услуг». Уточняется также, что изменение условий связано с увеличением НДС, инфляцией и инвестициями в развитие сети.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в свою очередь, сообщила, что проверит информацию о росте цен на услуги. В ведомстве отметили, что примут соответствующие меры антимонопольного реагирования при наличии оснований.
