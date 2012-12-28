Все новости
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов
Общество
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Отец отсудил у дочери машину
Общество
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
При минус 18 градусах на площади Героев укладывают облицовку мемориала
Общество
Детские пособия и пенсии липчане получат досрочно
Общество
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
«Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг».
Общество
«Айфон купи»: 20-летний липчанин перевёл продавцу-мошеннику 170 долларов
Происшествия
Жалюзи за 47 тысяч рублей пропускали свет: отсудить за них деньги не удалось
Общество
Обокрала проездом: полицейские задержали женщину за криминал на АЗС
Происшествия
Летучие мыши продолжают залетать в квартиры липчан
Общество
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Лучшие профессионалы НЛМК получили награды
НЛМК Live
Грузовик «Скания» сгорел в Лебедянском районе
Происшествия
Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова
Происшествия
В России
63
сегодня, 10:56

В Госдуме заявили об отсутствии планов на ограничение применения VPN-сервисов в РФ

В ближайшем будущем ограничительные меры в отношении применения VPN-сервисов в России не планируются.

В 2026 году в России не будут ограничивать работу VPN-сервисов, — заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Это технология, которую не обуздать. Мы это прекрасно понимаем <…>, поэтому VPN никак ограничиваться не будет. Но, понимаете, мы видим, что VPN — VPN рознь, есть прямо опасные VPN. Так что будьте очень внимательны и осторожны», — сказал депутат.

По словам Боярского, власти ратуют за то, чтобы «люди не привыкали жить с VPN постоянно». Он отметил, что государство тратит силы и средства на блокировку запрещенной информации «не просто так», а для противодействия экстремизму, — передает РБК.

«Если жить с включенным VPN, то можно зайти в такие уголки интернета, в которые лучше не попадать, особенно подросткам», — добавил он.

По состоянию на октябрь в России в 2025 году заблокировали 258 VPN-сервисов против 197 в 2024 году. Разница, таким образом, составила 31%. Кроме того, в РФ в начале сентября вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за рекламу VPN и штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и доступ к ним c помощью VPN.

Использование VPN при совершении преступления считается отягчающим обстоятельством. Кроме того, запрещено публиковать инструкции по настройке обхода блокировок. Использование VPN само по себе не запрещено.
VPN-сервис
ограничение
Комментарии

