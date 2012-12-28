В МВД рассказали о новой схеме «фейк-босс» по обману инвесторов

По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Преступники, выдающие себя за сотрудников крупных инвестиционных компаний, стали использовать стрессовые ситуации для выманивания у инвесторов денег под видом срочных проверок и утечек данных. Мошенники, выдавая себя за сотрудников или руководителей известных инвестиционных компаний, обращаются к жертвам с целью обмана.
Жертве пишет злоумышленник, называя себя представителем инвестиционной компании, и демонстрирует осведомленность: знает, что у человека есть счет у брокера, использует настоящее название компании, имена действующих или вымышленных сотрудников, — передает РБК.
Повод для звонка выбирается формально-служебный: внутренняя проверка, утечка данных или взаимодействие с регуляторами и правоохранительными органами. Первоначальная цель — создать стрессовую ситуацию и подготовить жертву к контакту со «вторым номером», якобы представителем силовых структур.
Далее схема переходит в ключевую фазу: разговор настоятельно переводят в «закрытый» формат. Жертву просят уйти в укромное место, где «никто не слышит», апеллируя к срочности, конфиденциальности и гражданской ответственности. При малейших сомнениях злоумышленники оказывают психологическое давление, запугивая повестками, внеплановыми проверками или уголовной ответственностью.
Конечная цель — предложить якобы «безопасное решение»: немедленный перевод средств на «защищенные» счета или «временное укрытие» активов по указаниям «проверяющего».
«Рекомендуем любые коммуникации с инвестиционными компаниями осуществлять только по номерам телефонов, указанным на официальных сайтах», — сообщили в МВД.
