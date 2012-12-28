В МВД рассказали о новой схеме «фейк-босс» по обману инвесторов

Преступники, выдающие себя за сотрудников крупных инвестиционных компаний, стали использовать стрессовые ситуации для выманивания у инвесторов денег под видом срочных проверок и утечек данных. Мошенники, выдавая себя за сотрудников или руководителей известных инвестиционных компаний, обращаются к жертвам с целью обмана.