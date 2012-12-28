В России
2
3 минуты назад
При строительстве автодорог не доплатили налогов на 9,5 млрд рублей
К примеру, компании «СК «Дорлидер» единовременно доначислено более 700 млн рублей. Еще свыше 584 млн дополнительных налогов предъявлено и «Автодор-Тамбов», строившей трассы в Тамбовской и Липецкой областях, а также участки магистралей Р-193 Воронеж — Тамбов, Р-22 «Каспий», М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань и прочее.
АО «Центрдорстрой» (ЦДС), занимавшейся проектированием и строительством автодорог, аэродромов и других элементов транспортной инфраструктуры, выставлено более 106 млн рублей налоговых претензий.
В целом, строители дорог столкнулись с доначислениями на сумму в 9,5 млрд рублей, рассказал «Известиям» руководитель агентства «Контроль рисков» Алексей Кожевников.
Из судебных решений следует, что нарушители использовали фиктивный документооборот, выражающийся в несуществующих операциях с «техническими» контрагентами, то есть в формировании «бумажного НДС» и «выводе денег в теневой оборот», отметил он.
«Для организаций дорожной отрасли, столкнувшимися с претензиями ФНС, может сложиться трудная ситуация», — рассказал «Известиям» президент дорожной ассоциации «Содружество эксплуатирующих организаций» Алексей Амелехин.
Учитывая практику ФНС по списанию денежных средств или блокированию расчетных счетов налоговых агентов, не трудно предположить, что предприятия с длительным производственным циклом, лишившись части оборотных средств, не смогут своевременно выполнять обязательства по государственным контрактам, считает эксперт.
0
0
0
0
0
Комментарии