Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Ночью над областью сбиты три беспилотника
Происшествия
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов
Общество
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: сбитый мальчик, закрыты уже 15 школ и липчане стали меньше пить
Общество
Читать все
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Жители дома на улице Бунина задыхаются от запаха краски
Общество
13-летний мальчик перевёл мошенникам деньги матери
Происшествия
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Залетевшую в подъезд на Плеханова летучую мышь отправили на передержку в зоопарк
Общество
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Липчанка торговала контрафактными сигаретами: у неё конфисковали «Киа»
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех округах области
Происшествия
Читать все
В России
2
3 минуты назад

При строительстве автодорог не доплатили налогов на 9,5 млрд рублей

Десятки компаний дорожного строительства столкнулись с необходимостью оплатить существенные налоговые доначисления. Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила им общие претензии на сумму свыше 9,5 млрд рублей сразу за несколько лет. Это стало известно из результатов арбитражных судов за 2024-2025 годы, с которыми ознакомились «Известия»

К примеру, компании «СК «Дорлидер» единовременно доначислено более 700 млн рублей. Еще свыше 584 млн дополнительных налогов предъявлено и «Автодор-Тамбов», строившей трассы в Тамбовской и Липецкой областях, а также участки магистралей Р-193 Воронеж — Тамбов, Р-22 «Каспий», М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань и прочее. 

АО «Центрдорстрой» (ЦДС), занимавшейся проектированием и строительством автодорог, аэродромов и других элементов транспортной инфраструктуры, выставлено более 106 млн рублей налоговых претензий. 

В целом, строители дорог столкнулись с доначислениями на сумму в 9,5 млрд рублей, рассказал «Известиям» руководитель агентства «Контроль рисков» Алексей Кожевников. 

Из судебных решений следует, что нарушители использовали фиктивный документооборот, выражающийся в несуществующих операциях с «техническими» контрагентами, то есть в формировании «бумажного НДС» и «выводе денег в теневой оборот», отметил он. 

«Для организаций дорожной отрасли, столкнувшимися с претензиями ФНС, может сложиться трудная ситуация», — рассказал «Известиям» президент дорожной ассоциации «Содружество эксплуатирующих организаций» Алексей Амелехин. 

Учитывая практику ФНС по списанию денежных средств или блокированию расчетных счетов налоговых агентов, не трудно предположить, что предприятия с длительным производственным циклом, лишившись части оборотных средств, не смогут своевременно выполнять обязательства по государственным контрактам, считает эксперт. 
дорожные работы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить