В России
6
6 минут назад
Первый полет самолета «Байкал» с отечественным двигателем прошел штатно
Самолёт во время полёта достиг скорости 210 км/ч и высоты 400 метров.
«Летчики-испытатели подтвердили, что полет прошел штатно, без замечаний. Машина вела себя стабильно, управлялась хорошо, двигатель функционировал корректно, подтвердив надежность основных и резервных систем», — говорится в Telegram-канале министерства.
В ведомстве сообщили, что во время полета самолет достигал скорости 210 км/ч и высоты 400 метров. Новая силовая установка, разработанная АО «УЗГА», должна занять нишу, в которой двигатели ранее в России не производились серийно.
Дополняется, что эта установка позволит реализовать проекты легкомоторных самолетов и заместить недоступные импортные аналоги, что особенно востребовано для работы в труднодоступных районах с суровыми климатическими условиями.
О полете самолета «Байкал сообщалось в этот же день. Как уточнялось, на аэродроме Уральского завода гражданской авиации были начаты летные испытания нового российского двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе данного воздушного судна.
