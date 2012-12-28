В России
56 минут назад
В Совфеде одобрили отмену ежегодного декларирования доходов для чиновников
Сенаторы приняли два закона, которые освобождают чиновников от необходимости ежегодно подавать декларации о доходах.
Согласно новым нормам, чиновники обязаны подавать декларации лишь в случае возникновения оснований для декларирования расходов или при назначении на должность члена правительства. Также обязательное декларирование сохраняется при совершении сделок на сумму, превышающую трехгодовой доход чиновника и его ближайших родственников.
Кроме того, новая редакция закона расширяет перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах, включая работников некоторых государственных корпораций, внебюджетных фондов и руководителей государственных и муниципальных учреждений. Законопроект также отменяет обязательное размещение деклараций в интернете и их публикацию в СМИ.
Отмечается, что инициатива вступит в силу с 1 января 2026 года.
Юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский 11 декабря отметил, что предлагаемые изменения в законодательство, касающиеся порядка антикоррупционного контроля на госслужбе, могут привести к ослаблению ключевых механизмов проверки чиновников. ОПо его словам, декларация является базовым инструментом проверки, поскольку заполняется самими госслужащими и ее данные важно сопоставлять с результатами цифрового мониторинга, — пишут «Известия».
Депутаты Госдумы 10 декабря внесли законопроект по улучшению системы декларирования чиновниками собственных доходов. В частности, инициатива предполагает переход от ежегодных деклараций к запросу их по конкретным случаям. В рамках предложенных поправок сведения о доходах и расходах будут требовать только при наступлении конкретных обстоятельств.
