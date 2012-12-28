По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Стоимость платины обновила исторический максимум с 2008 года
Цены на платину впервые превысили $2300 за унцию.
24 декабря январские фьючерсы на платину на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на 4,73% и на пике достигли $2395,6 за унцию, — свидетельствуют данные на 3:34 мск.
Драгметалл растет десятую сессию подряд — это самая длинная серия роста с 2017 года. За это время котировки выросли на 45%. А с начала года платина подорожала на 163%, что является самым большим годовым приростом с тех пор, как Bloomberg начал собирать данные в 1987 году.
Рост котировок обусловлен дефицитом из-за сокращения добычи в ЮАР, перетоком металла в хранилища США и активным спросом со стороны Китая и инвестиционного сектора.
Инвесторы, в частности, скупают металл в ожидании дальнейшего снижения ставки ФРС, — отмечает Trading Economics. Такие ожидания подстегивают слабые данные по рынку труда США, а также заявления некоторых представителей ФРС. В настоящий момент рынок ожидает, что американский регулятор понизит ставку еще два раза в 2026 году.
