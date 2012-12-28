По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
В РФ предлагают ввести ответственность за сталкинг детей в интернете
Соответствующий законопроект внесли депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева. Авторы инициативы предложили ввести наказание в виде штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей или административного ареста сроком до семи суток.
Авторы законопроекта предлагают штрафовать за навязчивое преследование другого лица в размере от 5 до 10 тысяч рублей или назначать административный арест сроком до семи суток. За неисполнение решения суда о выдаче охранного ордера авторы предлагают назначать штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо арест до десяти суток.
Сталкинг ребенка через интернет будет наказываться арестом до 15 суток или обязательными работами до 50 часов.
Кроме того, в среду, 23 декабря, депутаты внесут в Думу законопроект с целью закрепить все эти понятия в новом федеральном законе «О противодействии навязчивому преследованию». Под навязчивым преследованием предлагается понимать определенные действия, которые причиняют кому-либо психические страдания и вызывают у него опасения за собственную безопасность, если продолжаются даже после просьбы прекратить преследование. К таким действиям предлагается отнести систематическую слежку; систематические попытки установить контакт, например звонки, СМС-сообщения, отправку подарков и так далее; использование персональных данных для заказа на имя кого-либо товаров, работ, услуг и так далее.
Охранным ордером депутаты предложили называть меру, которую принимает суд, чтобы ограничить доступ преследователя к жертве. В законопроекте прописано, что последняя имеет право на компенсацию морального и материального вреда, причиненного в ходе сталкинга. На время действия ордера преследователя будут ставить на учет в органах МВД. Запрет на приближение может быть установлен на срок до шести месяцев с возможным продлением.
В России сегодня сталкинг фактически «разрешен по умолчанию», — заявила Горячева.
«Человек может годами преследовать, писать, ждать у подъезда, угрожать — и за это нет никакой ответственности. Нам это прямо отвечают в МВД: нет статьи — нет наказания», — пояснила она. Депутат также подчеркнула, что почти всегда преследование предшествует более тяжкому насилию.
