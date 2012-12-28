В РФ предлагают ввести ответственность за сталкинг детей в интернете

Соответствующий законопроект внесли депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева. Авторы инициативы предложили ввести наказание в виде штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей или административного ареста сроком до семи суток.