В Москве жертвами взрыва полицейской машины стали молодые офицеры
Сотрудникам ДПС, которые погибли при взрыве на Елецкой улице на юге Москвы, было 24 и 25 лет.
Позже сообщалось, что количество погибших при взрыве увеличилось до трех человек. Как сообщает СК РФ, уголовное дело по факту инцидента будут расследовать как посягательство на жизнь сотрудников ДПС. Уточнялось, что взрыв произошел на улице Елецкой. По версии следствия, два сотрудника ДПС заметили подозрительного человека у служебного автомобиля полиции. Когда они приблизились, чтобы его задержать, было приведено в действие взрывное устройство, — пишут «Известия».
Экстренные службы продолжают осматривать место взрыва, а также расположенный неподалеку парк.
Об этом 24 декабря сообщило столичное ГУ МВД России на своем сайте.
«Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у Горбунова остались жена и девятимесячная дочь.
Руководство и личный состав столичного управления МВД выразили соболезнования семьям погибших. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
Подчеркивается, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
