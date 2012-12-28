Все новости
Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка на 2026 год нет ни копейки
Общество
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: прямая линия мэра, липчане чаще будут встречать Новый год на работе, чем в гостях
Общество
«Подозреваю, что стала жертвой какой-то мошеннической схемы»
Общество
Через «Госуслуги» на жителя Ельца оформили микрокредиты: цифровой след привел в Амурскую область
Происшествия
В травмпункты Липецка за сутки обратились 142 человека
Общество
Две женщины погибли во время пожара в Грязях
Происшествия
Ночью над областью сбиты три беспилотника
Происшествия
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
Липчанин снял цветущую розу в декабрьском снегу
Общество
По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Происшествия
Легковушка столкнулась с грузовиком: госпитализирован 32-летний водитель
Происшествия
В России
36
59 минут назад

В Москве жертвами взрыва полицейской машины стали молодые офицеры

Сотрудникам ДПС, которые погибли при взрыве на Елецкой улице на юге Москвы, было 24 и 25 лет.

На юге Москвы прогремел громкий взрыв. На дороге были видны осколки. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в связи с инцидентом. В результате взрыва погибли двое сотрудников полиции.

Позже сообщалось, что количество погибших при взрыве увеличилось до трех человек. Как сообщает СК РФ, уголовное дело по факту инцидента будут расследовать как посягательство на жизнь сотрудников ДПС. Уточнялось, что взрыв произошел на улице Елецкой. По версии следствия, два сотрудника ДПС заметили подозрительного человека у служебного автомобиля полиции. Когда они приблизились, чтобы его задержать, было приведено в действие взрывное устройство, — пишут «Известия».

Экстренные службы продолжают осматривать место взрыва, а также расположенный неподалеку парк.

Сотрудникам ДПС, которые погибли при взрыве на Елецкой улице на юге Москвы, было 24 и 25 лет. Об этом 24 декабря сообщило столичное ГУ МВД России на своем сайте.

«Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у Горбунова остались жена и девятимесячная дочь.

Руководство и личный состав столичного управления МВД выразили соболезнования семьям погибших. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Подчеркивается, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
