В Тульской области в после атаки БПЛА на территории одного из предприятий начался пожар

В ходе отражения воздушной атаки обломками БПЛА также повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле. За ночь над регионами России были сбиты 172 украинских БПЛА.