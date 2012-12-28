После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
В России
В Тульской области в после атаки БПЛА на территории одного из предприятий начался пожар
В ходе отражения воздушной атаки обломками БПЛА также повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле. За ночь над регионами России были сбиты 172 украинских БПЛА.
«В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в ходе отражения воздушной атаки обломками БПЛА были повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле.
По словам главы региона, подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 12 украинских беспилотников.
Всего за ночь над регионами России были сбиты 172 украинских БПЛА.
