В России
36 минут назад
В ЦБ РФ разрешат приобретать криптоактивы инвесторам с квалификацией и без
Концепцию по регулированию криптовалют на отечественном рынке подготовил Банк России.
«Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила. Предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в правительство», — говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.
Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны (криптовалюты с привязанным курсом) признаются валютными ценностями — их можно покупать и продавать, но запрещается использовать для расчетов внутри страны. Регулятор по-прежнему считает криптоактивы «высокорискованным инструментом» из-за отсутствия гарантий, высокой волатильности и санкционных рисков.
Для неквалифицированных инвесторов будут установлены жесткие рамки: они смогут приобретать только наиболее ликвидные криптовалюты после прохождения тестирования и в пределах лимита — не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы получат доступ к любым криптовалютам, кроме анонимных, также после проверки знаний о рисках, но без ограничений по суммам.
Операции с криптовалютой можно будет проводить через существующую инфраструктуру — биржи, брокеров и доверительных управляющих на основе действующих лицензий, отмечают в ЦБ. При этом резидентам разрешат покупать криптоактивы за рубежом с иностранных счетов и переводить их через российских посредников за границу с обязательным уведомлением налоговой службы.
Концепция также затрагивает рынок цифровых финансовых активов (ЦФА), разрешая их оборот в открытых сетях для привлечения иностранных инвестиций. Подготовка законодательной базы должна завершиться до 1 июля 2026 года, а с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 декабря заявила, что майнинг криптовалют является одним из дополнительных факторов, способствующих укреплению курса рубля. Она пояснила, что значительная часть этой деятельности остается непрозрачной, что затрудняет точную оценку ее вклада.
