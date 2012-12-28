Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
В Липецке сбили мальчика и женщину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Общество
В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ
Общество
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Общество
Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги
Общество
Ельчанка заплатит 20 000 рублей за сбор дикорастущей конопли
Происшествия
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
Читать все
Детское отделение боринской больницы станет дневным стационаром
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка на 2026 год нет ни копейки
Общество
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
Липецкий режиссёр стал лауреатом всероссийской театральной премии
Культура
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей
Происшествия
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Читать все
В России
40
36 минут назад

В ЦБ РФ разрешат приобретать криптоактивы инвесторам с квалификацией и без

Концепцию по регулированию криптовалют на отечественном рынке подготовил Банк России.

Центральный банк России представил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке, предложив разрешить их покупку как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам, но с существенными ограничениями, — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила. Предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в правительство», — говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны (криптовалюты с привязанным курсом) признаются валютными ценностями — их можно покупать и продавать, но запрещается использовать для расчетов внутри страны. Регулятор по-прежнему считает криптоактивы «высокорискованным инструментом» из-за отсутствия гарантий, высокой волатильности и санкционных рисков.

Для неквалифицированных инвесторов будут установлены жесткие рамки: они смогут приобретать только наиболее ликвидные криптовалюты после прохождения тестирования и в пределах лимита — не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы получат доступ к любым криптовалютам, кроме анонимных, также после проверки знаний о рисках, но без ограничений по суммам.

Операции с криптовалютой можно будет проводить через существующую инфраструктуру — биржи, брокеров и доверительных управляющих на основе действующих лицензий, отмечают в ЦБ. При этом резидентам разрешат покупать криптоактивы за рубежом с иностранных счетов и переводить их через российских посредников за границу с обязательным уведомлением налоговой службы.

Концепция также затрагивает рынок цифровых финансовых активов (ЦФА), разрешая их оборот в открытых сетях для привлечения иностранных инвестиций. Подготовка законодательной базы должна завершиться до 1 июля 2026 года, а с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 декабря заявила, что майнинг криптовалют является одним из дополнительных факторов, способствующих укреплению курса рубля. Она пояснила, что значительная часть этой деятельности остается непрозрачной, что затрудняет точную оценку ее вклада.
криптовалюта
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить