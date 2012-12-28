Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Еще одну игорную зону могут создать в Республике Алтай
Документ, разработанный Минфином по прямому поручению президента, предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и увеличение количества разрешенных игорных зон с пяти до шести.
Сейчас на территории страны функционируют четыре игорные зоны: «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае, «Янтарная» в Калининградской области и «Красная поляна» в Краснодарском крае. Пятая — в Крыму — там проект пока строится. Расширение позволит создать новые рабочие места и значительно увеличить турпоток в регион, отмечают авторы законопроекта.
«Республика Алтай обладает таким же туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в регионе и будет способствовать ее дальнейшему развитию», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
