Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
В правительстве ждут урожай зерна в 137 миллионов тонн
«В ряде регионов были возвратные заморозки, засуха, сильные дожди и ранний снег. Тем не менее урожай зерна этого года должен составить в чистом весе 137 млн т, и он один из самых значительных в новейшей истории. Не случись такая сложная погода, сбор был бы еще на несколько миллионов тонн больше. Мы ожидаем, что после подведения итогов Росстатом подтвердятся рекорды по сборам зернобобовых культур, плодов и ягод, рапса и сои», — отметил вице-премьер.
По его словам, не будет у россиян и проблем с гречкой, производство которой сократилось более чем на треть. Как сообщил вице-премьер, по итогам года ее объем прогнозируется в пределах 1 млн т, это полностью закроет потребности перерабатывающих мощностей в сырье и обеспечит наш внутренний рынок.
