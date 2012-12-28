Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей
В России
7 минут назад
В Кемеровской области введут режим повышенной готовности
В соответствии с постановлением режим повышенной готовности вводится с 29 декабря до 12 января. Он связан с новогодними праздниками.
«Так, органам местного самоуправления необходимо принять комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности, проинформировать жителей и следить за правилами использования пиротехнический изделий и электроприборов. Необходимо и следить за безопасностью людей при выходе на лед.
Важно подготовить и оснастить всем необходимым аварийные бригады. Спасатели должны обеспечить готовность сил и средств», — цитирует документ издание.
