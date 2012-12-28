Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей
В России фиксируется снижение спроса на пиво после резкого роста продаж во время аномальной жары 2024 года.
По его словам, влияние на спрос оказывает подорожание пива, связанное с повышением акцизов, а также с ростом производственных расходов.
«Подорожали бутылки, гофротара, выросли транспортные расходы», — сказал Небольсин.
Собеседник портала добавил, что конкуренцию отечественному пиву также способен составить европейский продукт, который может подешеветь из-за низкого курса евро.
«В ноябре-декабре в связи с рекордно низким за последнее время курсом евро и доллара все вернулось и идет по нарастающей — растут поставки не только из Европы, но и из Мексики, Южной Америки. Если рубль не упадет в ближайшее время, эта тенденция продолжится», — отметил Небольсин.
