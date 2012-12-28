Все новости
В России
44
39 минут назад

ЦБ РФ обяжет банки раскрывать данные о структуре собственности

Банк России продолжит получать сведения о структуре собственности финансовых организаций в полном объеме.

Российские банки с 2027 года должны будут раскрывать обезличенные данные о структуре собственности, — рассказала «Интерфаксу» директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ Людмила Тяжельникова.

Регулятор в марте 2022 года разрешил финансовым организациям скрывать «чувствительную к санкционному риску» информацию, в том числе о членах органов управления, иных должностных лицах и существенных условиях реорганизации. С тех пор меру не раз продлевали, в последний раз до конца 2026 года.

По словам Тяжельниковой, сейчас структуру собственности раскрывают только три из 352 кредитных организаций, или менее 1%. Среди микрофинансовых компаний — 28%, управляющих компаний — 12%, страховщиков — 8%, негосударственных пенсионных фондов — 6%.

ЦБ предлагает отказаться от публикации данных, «идентифицирующих участников структур собственности», а вместо этого раскрывать сведения, которые характеризуют ее «качественно, через набор критериев». В том числе — наличие лиц, под чьим контролем или значительным влиянием находится организация, наличие в структуре собственности «недружественных нерезидентов», лиц, у кого ЦБ РФ отозвал лицензию, и т.д. Всего будет 12 критериев.

Если участника рынка не устроит такой формат, «он может вернуться к раскрытию сведений в полном составе, как было раньше, до 2022 года», — добавила Тяжельникова.

Она заявила, что Центробанк продолжит получать информацию о структуре собственности в прежнем формате.
