В России
ЦБ РФ обяжет банки раскрывать данные о структуре собственности
Банк России продолжит получать сведения о структуре собственности финансовых организаций в полном объеме.
Регулятор в марте 2022 года разрешил финансовым организациям скрывать «чувствительную к санкционному риску» информацию, в том числе о членах органов управления, иных должностных лицах и существенных условиях реорганизации. С тех пор меру не раз продлевали, в последний раз до конца 2026 года.
По словам Тяжельниковой, сейчас структуру собственности раскрывают только три из 352 кредитных организаций, или менее 1%. Среди микрофинансовых компаний — 28%, управляющих компаний — 12%, страховщиков — 8%, негосударственных пенсионных фондов — 6%.
ЦБ предлагает отказаться от публикации данных, «идентифицирующих участников структур собственности», а вместо этого раскрывать сведения, которые характеризуют ее «качественно, через набор критериев». В том числе — наличие лиц, под чьим контролем или значительным влиянием находится организация, наличие в структуре собственности «недружественных нерезидентов», лиц, у кого ЦБ РФ отозвал лицензию, и т.д. Всего будет 12 критериев.
Если участника рынка не устроит такой формат, «он может вернуться к раскрытию сведений в полном составе, как было раньше, до 2022 года», — добавила Тяжельникова.
Она заявила, что Центробанк продолжит получать информацию о структуре собственности в прежнем формате.
