В России
сегодня, 13:12
В Госдуме штрафы за навязывание услуг увеличили до 500 тысяч рублей
Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей теперь составят от 50 до 150 тысяч рублей вместо прежних 2—4 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф увеличивается с 20—40 тысяч до 200—500 тысяч рублей.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в апреле 2025 года федеральным законом было установлено, что продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату может осуществляться исключительно с согласия потребителя.
«Любое навязывание и создание условий, изначально предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, запрещено», — отметил он.
При этом в последние годы наблюдается рост таких правонарушений: в 2022 году — 782 случая, в 2023 — 3179, в 2024 — 4132.
«Чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг», — заявил Володин.
Принятым законом повышается ответственность за такие правонарушения: для должностных лиц — до 150 тысяч рублей (сейчас — до 4 тысяч рублей); для юридических лиц — до 500 тысяч рублей (сейчас — до 40 тысяч рублей), — говорится в пресс-релизе на сайте Госдумы.
«Это решение направлено на защиту прав граждан», — резюмировал Володин.
