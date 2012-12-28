В Госдуме штрафы за навязывание услуг увеличили до 500 тысяч рублей

Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей теперь составят от 50 до 150 тысяч рублей вместо прежних 2—4 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф увеличивается с 20—40 тысяч до 200—500 тысяч рублей.