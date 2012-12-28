Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
В Липецке сбили мальчика и женщину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Общество
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Общество
В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ
Общество
Читать все
Детское отделение боринской больницы станет дневным стационаром
Общество
В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ
Общество
Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги
Общество
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Говорит Липецк
На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка на 2026 год нет ни копейки
Общество
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей
Происшествия
В Липецкой области практически завершилась заготовка ёлок к Новому году
Общество
Липецкий режиссёр стал лауреатом всероссийской театральной премии
Культура
В Липецке сбили мальчика и женщину
Происшествия
Читать все
В России
84
сегодня, 13:12

В Госдуме штрафы за навязывание услуг увеличили до 500 тысяч рублей

Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей теперь составят от 50 до 150 тысяч рублей вместо прежних 2—4 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф увеличивается с 20—40 тысяч до 200—500 тысяч рублей.

Госдума на пленарном заседании 23 декабря приняла во втором и третьем чтениях изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые направлены на дополнительную защиту прав граждан.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в апреле 2025 года федеральным законом было установлено, что продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату может осуществляться исключительно с согласия потребителя.

«Любое навязывание и создание условий, изначально предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, запрещено», — отметил он.

При этом в последние годы наблюдается рост таких правонарушений: в 2022 году — 782 случая, в 2023 — 3179, в 2024 — 4132.

«Чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг», — заявил Володин.

Принятым законом повышается ответственность за такие правонарушения: для должностных лиц — до 150 тысяч рублей (сейчас — до 4 тысяч рублей); для юридических лиц — до 500 тысяч рублей (сейчас — до 40 тысяч рублей), — говорится в пресс-релизе на сайте Госдумы.

«Это решение направлено на защиту прав граждан», — резюмировал Володин.
услуги
штрафы
навязывание
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить