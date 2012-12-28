«Ростелеком» в Липецкой области подключил 100-тысячного абонента по технологии «оптика в дом»

В декабре «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету по технологии GPON («оптика в дом») 100-тысячного пользователя Липецкой области. Юбилейным абонентом стала жительница Ельца Анна Ячменева. Провайдер подарил ей роутер нового поколения Wi-Fi 6, который позволяет использовать большее количество устройств без потери качества сигнала и снижения скорости

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:



«100 тысяч абонентов, которые пользуются интернетом “Ростелекома” по технологии “оптика в дом”, — это не просто красивая цифра, а результат серьезной работы всей команды филиала. Только в этом году в рамках инвестиционной программы компании наши специалисты проложили 500 километров телекоммуникационных линий. Это позволило обеспечить интернетом жителей более 15 тысяч домохозяйств. Всего же за последние пять лет общее количество построенных сетей превысило четыре с половиной тысяч километров. Параллельно с введением новых каналов связи модернизируем действующую инфраструктуру и серверное оборудование. Благодаря этому липчанам доступен интернет на скорости до 1 Гб/с».

Анна Ячменева, жительница Ельца:

«В дом переехала недавно, до этого жила в квартире, и там был интернет от "Ростелекома". Менять провайдера не захотела из-за оптимального соотношения цены и скорости передачи данных. У меня пакетный тариф с телевидением, так как это получается значительно выгодней, чем приобретать каждую услугу отдельно. Поэтому я выбрала опцию "Переезд", а мне еще новую технологию предложили. Очень кстати, так как у меня двое детей. Когда узнала, что я стала юбилейными абонентом компании, поняла, что это — судьба. Спасибо “Ростелекому” за подарок!».

По данным аналитиков провайдера, лидерами по количеству новых абонентов в Липецкой области являются региональная столица, Липецкий округ, Грязинский округ. При этом большинство клиентов — порядка 68 % — выбирают пакетные тарифные планы с домашним интернетом, мобильной связью и подпиской на видеосервис Wink.ru. В частном секторе к этому комплекту часто добавляется услуга «Видеонаблюдение».

