Из-за теплой зимы квартиры россиян атаковали клещи-елочники

Из-за аномально тёплой зимы в центральных регионах России проснулись «ёлочные» клещи, которых заносят в квартиры вместе с живыми новогодними деревьями. В прогретых квартирах клещи «оттаивают» и расползаются.