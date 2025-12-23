«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
39 минут назад
Из-за теплой зимы квартиры россиян атаковали клещи-елочники
Из-за аномально тёплой зимы в центральных регионах России проснулись «ёлочные» клещи, которых заносят в квартиры вместе с живыми новогодними деревьями. В прогретых квартирах клещи «оттаивают» и расползаются.
По информации источника издания, в центральных регионах страны, где фиксируются нулевая и плюсовые температуры, активизировались «клещи-елочники», которые попадают в дом вместе с приобретенными на базарах живыми елками. Подобные случаи уже наблюдались в столичном регионе и Петербурге. Ввиду отсутствия морозов насекомые впадают в кратковременную спячку, которая быстро прерывается. При потеплении насекомые выходят наружу из-под снега и мха и начинают паразитировать на хвойных деревьях.
Попадая в теплую квартиру, «клещи-елочники» пробуждаются и могут кусать людей. Специалисты уточняют, что укус такого насекомого чреват заражением энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом. Опасных паразитов зачастую путают с жучками-короедами из-за схожего коричневого цвета. Как правило, клещи прячутся в трещинах ствола и еловых иголках.
Чтобы обезопасить себя, россиянам посоветовали интенсивно стряхивать праздничное дерево на улице перед тем, как занести в дом. Помимо этого, стоит проверить его на предмет заражения, оставив «отогреваться» на балконе либо в другой изолированной зоне на 12-24 часа.
