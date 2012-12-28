«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
9 минут назад
В РФ могут начать выявлять военных с рисками развития отклонений в поведении
В России могут начать системно выявлять военнослужащих с рисками развития отклонений в поведении.
Проект соответствующего указа президента России Владимира Путина 21 декабря был размещен на портале нормативных правовых актов.
«[Минобороны России осуществляет следующие полномочия:] устанавливает порядок выявления военнослужащих вооруженных сил, имеющих психологические факторы риска развития отклонений в поведении, и организации работы с ними», — говорится в документе.
Документ предполагает внесение изменений в положение о Минобороны от 16 августа 2004 года. Это дополнение станет частью п. 7 положения, определяющего структуру и задачи министерства.
Сейчас психолого-терапевтическую помощь военнослужащим оказывает государственный фонд «Защитники Отечества», который работает с ветеранами, инвалидами и членами семей погибших бойцов. Помимо этого, участники боевых действий могут обратиться за консультацией к специалистам горячей линии Российского Красного Креста.
