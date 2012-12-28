Все новости
В РФ могут начать выявлять военных с рисками развития отклонений в поведении

В России могут начать системно выявлять военнослужащих с рисками развития отклонений в поведении.

Минобороны России может получить новые полномочия по установлению порядка выявления военнослужащих с психологическими факторами риска отклонений в поведении, — пишут «Известия».

Проект соответствующего указа президента России Владимира Путина 21 декабря был размещен на портале нормативных правовых актов.

«[Минобороны России осуществляет следующие полномочия:] устанавливает порядок выявления военнослужащих вооруженных сил, имеющих психологические факторы риска развития отклонений в поведении, и организации работы с ними», — говорится в документе.

Документ предполагает внесение изменений в положение о Минобороны от 16 августа 2004 года. Это дополнение станет частью п. 7 положения, определяющего структуру и задачи министерства.

Сейчас психолого-терапевтическую помощь военнослужащим оказывает государственный фонд «Защитники Отечества», который работает с ветеранами, инвалидами и членами семей погибших бойцов. Помимо этого, участники боевых действий могут обратиться за консультацией к специалистам горячей линии Российского Красного Креста.
