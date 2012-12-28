Все новости
В мире
103
53 минуты назад

Запуск в космос первой частной южнокорейской ракеты закончился аномалией

Аппарат упал на землю через 30 секунд после старта.

Первая коммерческая космическая ракета «Ханбит-Нано» южнокорейской компании Innospace 23 декабря разбилась сразу после запуска с космодрома в Бразилии, — передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап и на представителя компании.

Запуск ракеты «Ханбит-Нано» состоялся около 10:13 по местному времени (4:13 мск) с космодрома Алкантара в Бразилии.

«Ракета упала в пределах наземной зоны безопасности, сообщений о жертвах или дополнительном ущербе не поступало», — говорится в сообщении.

Во время набора высоты стало очевидно, что полет ракеты отклонился от запланированного курса, на экранах появилась надпись о зафиксированной аномалии.

По данным Innospace, аппарат упал на землю через 30 секунд после старта.

Отмечается, что ракета несла полезную нагрузку, включая пять спутников, предназначенных для вывода на низкую орбиту высотой 300 километров. В случае успешного запуска Innospace стала бы первой частной южнокорейской компанией, сумевшей вывести на орбиту спутник клиента.

В двухступенчатой ракете использовался гибридный двигатель тягой 25 тонн, который приводил в действие первую ступень, в то время как вторая ступень работала на жидком метане и кислороде.
запуск
космос
ракета
0
0
0
0
0

