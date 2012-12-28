«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
В мире
103
53 минуты назад
Запуск в космос первой частной южнокорейской ракеты закончился аномалией
Аппарат упал на землю через 30 секунд после старта.
Запуск ракеты «Ханбит-Нано» состоялся около 10:13 по местному времени (4:13 мск) с космодрома Алкантара в Бразилии.
«Ракета упала в пределах наземной зоны безопасности, сообщений о жертвах или дополнительном ущербе не поступало», — говорится в сообщении.
Во время набора высоты стало очевидно, что полет ракеты отклонился от запланированного курса, на экранах появилась надпись о зафиксированной аномалии.
По данным Innospace, аппарат упал на землю через 30 секунд после старта.
Отмечается, что ракета несла полезную нагрузку, включая пять спутников, предназначенных для вывода на низкую орбиту высотой 300 километров. В случае успешного запуска Innospace стала бы первой частной южнокорейской компанией, сумевшей вывести на орбиту спутник клиента.
В двухступенчатой ракете использовался гибридный двигатель тягой 25 тонн, который приводил в действие первую ступень, в то время как вторая ступень работала на жидком метане и кислороде.
0
0
0
0
0
Комментарии