«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей
В России
17
43 минуты назад
В РФ впервые назначили штраф за склонение к аборту
Мордовия стала первым регионом, где в августе 2023 года приняли закон о запрете склонения женщин к аборту.
«Назначено административное наказание — административный штраф», — говорится в сообщении на сайте инстанции.
Уточняется, что в конце ноября в судебный участок поступил протокол об административном правонарушении по статье 9.1 закона Республики Мордовия «Склонение к искусственному прерыванию беременности». В декабре мировой судья признал мужчину, на которого был составлен протокол, виновным в административном правонарушении. Решение о штрафе ему вручили сегодня, — передает РИА Новости.
Как сообщается в Telegram-канале благотворительного фонда «Женщины за жизнь», речь идет о подопечной фонда, которая рассказала своему партнеру, что беременна двойней, а тот предложил сделать аборт. Женщина прекратила взаимоотношения с мужчиной и обратилась за защитой в юридическую и психологическую службы благотворительного фонда. Летом 2025 года она родила мальчика и девочку.
Суд назначил отцу детей административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Это судебное решение — первое подобное постановление в России в пользу защиты жизни до рождения.
Мордовия стала первым регионом, где в августе 2023 года приняли закон о запрете склонения женщин к аборту. Согласно ему, склонение «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности, подчеркивается в законе.
0
0
0
0
0
Комментарии