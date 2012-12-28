Все новости
НЛМК – в лидерах отрасли по открытости экологической информации

Новолипецкий металлургический комбинат занял вторую строчку в рейтинге открытости экологической информации по версии Российского природоохранного фонда «Природа и люди». Исследования проводились среди 40 крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний страны.

– НЛМК – один из лидеров отрасли по бережному использованию природных ресурсов. Самым значимым природоохранным проектом компании в 2024 году стал проект по безводному охлаждению доменного щебня, который позволил исключить запах сероводорода от источников комбината. А в 2025 году мы первыми в России полностью замкнули систему технического водоснабжения липецкой площадки НЛМК. Это позволило сократить потребление воды из реки и отказаться от отведения стоков в водоем, - рассказал директор по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев.

Рейтинг Российского природоохранного фонда «Природа и люди» - один из ведущих в стране в области экологической ответственности. Независимые эксперты готовят его по специально разработанной методике, где ключевыми показателями являются экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и информационная открытость компаний.

Охрана окружающей среды – приоритетное направление в работе НЛМК. Компания снижает воздействие на экологию за счет эффективного использования природных ресурсов, внедрения инновационных и наилучших доступных технологий на производстве. По результатам экспертной оценки Федерального Центра экологической промышленной политики, деятельность НЛМК соответствует принципам наилучших доступных технологий.

Социальная реклама. ПАО "НЛМК"





