В России
36
18 минут назад

В РФ откроют до 10 хабов по продаже подержанных машин с дисконтом до 40%

Лизинговые компании планируют создать альтернативную сеть для реализации изъятой автотехники. В начале 2026 года в мегаполисах появятся площадки для распродажи стоков с большими скидками, рассказали «Известиям» в этих организациях. На складах скопились тысячи единиц техники, хранить которую нерентабельно из-за растущих ставок аренды, а продавать через дилерские сети невыгодно из-за высоких наценок продавцов.

Для снижения стоимости и быстрого избавления от стоков решено создать сеть торговых площадок (хабов), где можно напрямую распродавать подержанные автомобили с хорошим дисконтом.

В этих центрах существенно проще осуществлять ее показ и предпродажную подготовку, стандартизируя качество экспозиции, рассказал «Известиям» директор по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью ГК «Интерлизинг» Сергей Шишкин.

Как рассказали «Известиям» в «Газпромбанк Автолизинг», первая стоянка на 300 единиц техники была открыта в Ростове-на-Дону этой осенью. Компания планирует в ближайшее время масштабировать опыт и организовать подобные площадки в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах.

«Собственный «автосалон», по нашим прогнозам, даст прирост продаж как минимум в два раза от ранее достигнутых значений», — сообщили в компании.
Аналогичное решение прорабатывается и в других лизинговых компаниях, сообщил «Известиям» источник на рынке, знакомый с ситуацией. Всего в начале 2026 года несколько продавцов откроют до десятка торговых хабов, сообщил он.

Продаваться там будут грузовые и легковые автомобили, которые ранее работали в коммерческих парках, в такси, сервисах доставки так называемой «Последней мили», в организациях и на предприятиях. Эти машины возвращались арендодателям из-за несоблюдения договоров в 2025 году, отметил источник.
По данным ГК «Интерлизинг», в зависимости от срока экспозиции и типа техники дисконт может варьироваться от 5% до 40%.
0
0
0
0
0

