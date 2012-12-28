Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась более пяти миллионов
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
Читать все
Липецкая область оказалась на 21 месте в итоговом рейтинге регионов за 2025 год
Общество
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Ельчанка заплатит 20 000 рублей за сбор дикорастущей конопли
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
В районах Дачного, Матырского, Новой Жизни и станции Казинка отключат холодную воду
Общество
Неудачная шутка со страйкбольным пистолетом обернулась двумя годами колонии
Происшествия
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Общество
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Общество
Читать все
В России
40
20 минут назад

76% предприятий хотят индексировать зарплаты сотрудникам в 2026 году

В 2026 году около 76% организаций намерены провести индексацию жалованья сотрудникам. Об этом говорится в опросе Банка России, сообщают «Известия». В среднем компании хотят повысить оплату труда на уровень инфляции — 5–10%.

Сейчас на состояние бизнеса оказывают влияние различные факторы. В частности, высокая ставка увеличивает стоимость кредитов, снижает спрос на товары длительного пользования, а также повышает требования к рентабельности проектов, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Также он добавил, что налоговая нагрузка становится более ощутимой.

Впрочем, граждане могут защитить свои права. В первую очередь следует обратиться к руководству компании, посоветовала руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа. В случае отсутствия ответа стоит подать жалобу в Государственную инспекцию труда (ГИТ). При этом наиболее действенным способом в этой ситуации будет подача иска в суд, чтобы взыскать сумму.

«Кроме того, эффективный инструмент — коллективные действия. Работники могут инициировать обсуждение вопроса на собрании трудового коллектива или обратиться в профсоюз для переговоров с руководством. Согласованная позиция группы трудящихся часто оказывает влияние на работодателя», — уточнила Мария Коледа.

Индексация зарплат в пределах уровня инфляции для многих компаний сейчас — осознанное решение и стремление сохранить баланс, считает заместитель председателя совета директоров АО ХК «СДС» и член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить