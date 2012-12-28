«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
76% предприятий хотят индексировать зарплаты сотрудникам в 2026 году
Сейчас на состояние бизнеса оказывают влияние различные факторы. В частности, высокая ставка увеличивает стоимость кредитов, снижает спрос на товары длительного пользования, а также повышает требования к рентабельности проектов, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Также он добавил, что налоговая нагрузка становится более ощутимой.
Впрочем, граждане могут защитить свои права. В первую очередь следует обратиться к руководству компании, посоветовала руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа. В случае отсутствия ответа стоит подать жалобу в Государственную инспекцию труда (ГИТ). При этом наиболее действенным способом в этой ситуации будет подача иска в суд, чтобы взыскать сумму.
«Кроме того, эффективный инструмент — коллективные действия. Работники могут инициировать обсуждение вопроса на собрании трудового коллектива или обратиться в профсоюз для переговоров с руководством. Согласованная позиция группы трудящихся часто оказывает влияние на работодателя», — уточнила Мария Коледа.
Индексация зарплат в пределах уровня инфляции для многих компаний сейчас — осознанное решение и стремление сохранить баланс, считает заместитель председателя совета директоров АО ХК «СДС» и член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.
